تضرر أصحاب الشاحنات اللبنانية بعد الإجراءات السورية الجديدة

فرضت إدارة المعابر السورية إجراءات جديدة على دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، وخصصت السلطات مناطق لتفريغ حمولة الشحنات ونقلها إلى الشاحنات السورية.

وعلى إثر ذلك احتج أصحاب الشاحنات اللبنانية على هذه الإجراءات، حيث اصطفت عشرات الشاحنات عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا وطالب أصحابها السلطات اللبنانية باتخاذ قرارات تحفظ مصالحهم وسط تحذيرات من تداعيات القرار السوري على حركة التبادل التجاري بين البلدين.