إجراءات سورية تنظم دخول الشاحنات وتشغّل أسطول النقل

فرضت إدارة المعابر السورية إجراءات جديدة على دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، وقالت السلطات السورية إن الإجراءات الجديدة جاءت لضمان حقوق السائقين السوريين وإيقاف عمليات الاستغلال والمحسوبية.

ولتسهيل عملية النقل رفدت السلطات المعبر برافعات وأدوات نقل جديدة، كما حرصت على التخلص من احتكار بعض المخلصين الجمركيين وشركات الوساطة عبر فتح المجال للمنافسة وتفعيل نافذة واحدة معنية بكل القضايا الجمركية.

المصدر: الجزيرة