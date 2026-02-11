قمة الاتحاد الأفريقي.. بدء أعمال اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا

انطلقت في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال المجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لانعقاد القمة الأفريقية 39 لرؤساء الدول والحكومات.

ويبحث الوزراء جدول أعمال مكثفا يتصدره ملف المياه، وقضايا السلم والأمن، والأوضاع السياسية والإنسانية في عدد من دول القارة، إلى جانب متابعة تنفيذ مبادرة إسكات البنادق، وجهود الحد من الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية للحكومات.