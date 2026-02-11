الحكومة السورية وقسد تنفذان بنود الاتفاق المبرم بينهما.. ما التفاصيل؟

بدأت قوات سوريا الديمقراطية بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد.

قوات قسد انسحبت من طريق أبيض غرب جنوب الحسكة ومن منطقة الميلبية جنوب الحسكة باتجاه المدينة متجهة إلى مناطق تل كوكب واستراحة الوزير وتل بيدر في ريف الحسكة الشمالي، بينما انسحبت القوات الحكومية من الجهة المقابلة في الميلبية وطريق أبيض باتجاه مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي وقرية أم مدفع. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير محمد حسن.