الجزيرة تدخل أكبر مركز لإيواء المتضررين من السيول بمدينة القنيطرة المغربية

استقبل أكبر مركز لإيواء المتضررين من السيول بمدينة القنيطرة المغربية نحو 7200 نازح من الرجال والنساء والأطفال داخل 3200 خيمة، حيث تعيش كل أسرة في خيمة.

وأغلب النازحين من المزارعين ومربي الماشية، الذين اصطحبوا بعضا مما نجا من ماشيتهم. وتوفر السلطات احتياجاتهم من المأوى والطعام والدعم الطبي. مراسل الجزيرة المختار العبلاوي دخل للمركز ورصد ظروف عيش آلاف من المواطنين في الخيام.

المصدر: الجزيرة