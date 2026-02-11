احتفالات بذكرى الثورة الإيرانية وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة

شهدت مدن إيرانية عدة مسيرات بمناسبة إحياء الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، وتزامنت هذه الاحتفالات مع تصعيد غير مسبوق مع الولايات المتحدة، ومخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

اقرأ المزيد

وبينما تسعى طهران للدفع قدما بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية، وطالب بالوحدة والتكاتف لمواجهة ما سماها المؤامرات والتهديدات الخارجية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة