أصوات من غزة.. الخيام من ملاذ مؤقت إلى معاناة طويلة الأمد

تحولت الخيام في قطاع غزة من ملاذ مؤقت إلى واقع قاس طويل الأمد، تزداد معه المعاناة يوما بعد يوم.

اقرأ المزيد

وبين انتظار حلول لا تأتي، ورفض إسرائيلي متواصل لإدخال الكرفانات والخيام ذات المواصفات الملائمة، يجد النازحون أنفسهم عالقين في مساكن هشة، حيث تتقاطع يوميات البرد والفيضان وانتشار الحشرات مع فقدان الخصوصية وأبسط مقومات العيش الكريم، لترسم صورة إنسانية ثقيلة تختصر فصولا من معاناة لا تنتهي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة