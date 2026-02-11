تتصاعد في الأوساط المالية الأوروبية تحذيرات من هيمنة شبه كاملة لشركتي فيزا وماستركارد الأمريكيتين على سوق المدفوعات الأوروبية.

في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية يخشى مسؤولون أوروبيون من أن يتحول هذا النفوذ المالي إلى أداة ضغط قد تستخدم في لحظة ما لتعطيل أنظمة الدفع، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

التقرير يستعرض أبرز بطاقات الدفع الأمريكية المهيمنة على سوق المدفوعات الأوروبية.