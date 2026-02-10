ما القرارات الإسرائيلية بشأن أراضي الضفة الغربية؟

بحسب القرارات التي وصفها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بأنها الأهم منذ 58 عاما فإنه ستُلغى قيود كانت تحصر شراء الأرض في الضفة الغربية إما بسكانها أو شركات مسجلة فيها.

ما يفتح الباب أمام الإسرائيليين لشراء عقارات وأراض مملوكة لفلسطينيين لا سيما مع إلغاء متطلبات رقابية كانت مطلوبة سابقا لإتمام عمليات الشراء.

كما ترفع الخطوات الإسرائيلية السرية عن سجلات الأراضي، مما يمكن المشترين المحتملين من معرفة المالكين والتواصل معهم مباشرة فضلا عن أن رفع السرية سيمكن الاحتلال من معرفة وحصر الأراضي غير المسجلة أو غير مكتملة التسجيل ما يمهد الطريق للاستيلاء عليها.