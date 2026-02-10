سيول تغرق مساحات زراعية بالمغرب وخطة حكومية لإجلاء المتضررين

تكبد المزارعون المغاربة خسائر فادحة جراء السيول المستمرة التي غمرت مساحات زراعية شاسعة، لا سيما في منطقة أولاد سلامة بالقنيطرة شمالي البلاد، مما أضر بالمحاصيل الموسمية.

وتواصل السلطات عمليات إجلاء السكان المتضررين ضمن خطة استباقية تهدف للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة التي تضرب عدة مدن مغربية. تقرير: المختار العبلاوي

المصدر: الجزيرة