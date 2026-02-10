رفض فلسطيني لقرارات إسرائيلية تمهد لمرحلة جديدة من الاستيطان

تتواصل ردود الفعل الفلسطينية الرافضة لقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بخصوص الضفة الغربية، وسط تحذيرات رسمية وشعبية من كونها تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ويرى الفلسطينيون أن هذه القرارات التي تتجاوز السلطة الفلسطينية، تكرس الاحتلال وتنتزع صلاحيات السلطة، مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز تكثيف الاستيطان وانتهاك الحقوق الفلسطينية بشكل غير مسبوق.

تقرير: محمد الأطرش