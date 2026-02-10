استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث تنوعت العمليات بين القصف الجوي والتوغل البري وعمليات الاختطاف.

ويرصد هذا التقرير أبرز هذه الانتهاكات المستمرة التي تمس السيادة اللبنانية، وتسلط الضوء على هشاشة الاتفاق الميداني في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة عملياته العسكرية بأشكال وتكتيكات مختلفة. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة