مظاهرة في العاصمة الهولندية أمستردام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرة استمرت عدة ساعات بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب بإيقاف ما أكدوا أنه إبادة جماعية في غزة وانتهاكات ترتكبها إسرائيل بشكل مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وحمل المتظاهرون الحكومة الهولندية مسؤولية عدم تطبيق قرارات وقف التعاون العسكري مع إسرائيل. تقرير: عبد الله الشامي

المصدر: الجزيرة