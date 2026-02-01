شاهد.. فيضانات عارمة تحول أحياء القصر الكبير بالمغرب إلى بحيرات مائية

اجتاحت فيضانات عارمة مدينة القصر الكبير شمالي المغرب إثر فيضان واديي اللوكوس والمخازن، فغمرت الأحياء السكنية وألحقت بها خسائر مادية فادحة.

ورفعت السلطات درجة التأهب إلى القصوى وباشرت إجلاء الأسر المنكوبة، في حين ساهم متطوعون في إنقاذ العالقين مستخدمين الدراجات المائية.

ومع مساهمة الأمطار في رفع منسوب السدود لتلامس 60%، منتقلة بالبلاد من الجفاف إلى مخاطر السيول، أصبح القلق يسيطر على المسؤولين والسكان في انتظار موجة أمطار جديدة متوقعة مطلع الأسبوع المقبل.

تقرير: المختار العبلاوي