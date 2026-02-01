أزمة في العلاقات بين لندن وواشنطن بعد تحالف لعقود

شهدت العلاقات البريطانية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة توترا على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند الدانماركية والحرب الروسية الأوكرانية،

بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دور القوات البريطانية في الحرب على أفغانستان.

وتقول تقارير بريطانية إن تدهورا ملحوظا أصاب العلاقة مؤخرا بسبب تأييد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الموقف الأوروبي الرافض لتهديد ترمب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدانماركية بالقوة ورفضه تهديده بفرض رسوم تجارية ضد من يعارض توجهاته هذه.

كما أن هناك خيبات أمل بريطانية أخرى من أبرز أسبابها سحبُ ترمب كثيرا من دعم سلفه جو بايدن لأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا.

تقرير: أسد الله الصاوي