أبرز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

منذ سريان اتفاق وقف الحرب في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد قطاع غزة سلسلة من الخروقات الإسرائيلية هددت أكثر من مرة الاتفاق.

ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثق المكتب الإعلامي الحكومي 47 خرقا لاتفاق وقف الحرب، إثر استهداف إسرائيل أحياء سكنية قرب الخط الأصفر، واستشهد على إثر ذلك 38 فلسطينيا.

واستمرت الخروقات الإسرائيلية وصولا إلى 31 من يناير/كانون الثاني، حيث نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع أسفرت عن نحو 30 شهيدا.

تقرير: جعفر سلمات