استقرار أمني بعدن وترحيب حكومي بحل الانتقالي الجنوبي

تشهد عدن استقرارا أمنيا بعد رفع حظر التجوال ودخول قوات درع الوطن لتأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع قوات العمالقة.

وأثار إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي ردود فعل متباينة، حيث اعتبره المتحدث باسم المجلس أنور التميمي قرارا يحتاج حضور كامل الهيئات.

بينما رحّب مجلس الشورى ونائب وزير الخارجية اليمني بالخطوة معتبرينها تمهيدا لحوار جنوبي بالسعودية، دعت الجمعية الوطنية للمجلس لفعاليات حاشدة السبت المقبل.

تقرير: ياسر حسن