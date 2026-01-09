إيران تعترف بمطالب المحتجين وتتوجس من التدخل الأجنبي

تدخل الاحتجاجات الشعبية في إيران أسبوعها الثاني، وسط تهديدات أميركية إسرائيلية بالتدخل.

وأصدر مجلس الدفاع الإيراني بيانه الأول منذ تأسيسه، مشددا على أن التهديدات باتت جزءا من مسار ضاغط يستهدف أمن البلاد، وأن الرد على أي فعل ليس مشروطا بوقوعه.

وتعترف طهران بمصداقية المطالب الاقتصادية للمحتجين، لكنها تتوجس من التدخل الأجنبي، متهمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم "المخربين".

وتسير إيران على خط رفيع بين احتجاجات داخلية متسعة وتهديدات خارجية متصاعدة، مؤكدة استعدادها لكل الاحتمالات.

تقرير: عمر هواش