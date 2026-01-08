من غزة إلى فنزويلا.. القوة تطيح بالشرعية الدولية

تشهد القارة الأميركية الجنوبية انقساما حادا بعد العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو.

وفي حين يدافع مؤيدو الرئيس دونالد ترامب عن اختطاف الرئيس الفنزويلي بذريعة حماية الأمن القومي، يرى منتقدوه ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وتكشف هذه الأزمة -مع حرب غزة والحرب الروسية على أوكرانيا- عن انهيار عميق في المنظومة الدولية، حيث يحل منطق القوة محل القانون في تنظيم العلاقات بين الدول، مهددا العالم بارتداد حضاري نحو الحقبة الاستعمارية.

تقرير: فوزي بشرى