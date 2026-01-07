شاهد.. كنيسة القيامة في القدس من الداخل

تأخذكم الجزيرة نت في جولة داخل كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، وهي من أهم كنائس العالم، لكن من أقلها حجيجا بسبب إجراءات الاحتلال ومضايقاته.

ويطلق على الكنيسة أيضا كنيسة القبرِ المقدس، وتقعُ داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، ويقال في أصل تسمية كنيسة القيامة إنها منسوبة لقيام المسيح عيسى عليه السلام من بين الأموات في اليوم الثالث من الأحداث التي أدت إلى وفاته وفق الاعتقاد المسيحي.

بنيت الكنيسة من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين عام 335 للميلاد، وجدد البناء بشكله الحالي في القرن الـ12، وبنيت فوق الجَلجلة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن المسيح عليه السلام صُلب عليها. وأول من بناها كانت الملكة "هيلانة" وذلك عام 335 للميلاد.

وتتشارك الطوائف المسيحية الشرقية والغربية الصلاة والعبادة في كنيسة القيامة، التي تحوي القبر المقدس مكان دفن عيسى عليه السلام وفق تلك المعتقدات.

ويوجد في الكنيسة دير للكاثوليك، وآخر للروم الأرثوذكس، وثالث لطائفة اللاتين، ورابع للأرمن، أما الأقباط فلهم دير وكنيسة القديس أنطونيوس، ويقعان خارج كنيسة القيامة.