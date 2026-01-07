فيديوغراف.. كنائس وأديرة القدس القديمة

في القدس وحدها 95 كنيسة، أبرزها كنيسة القيامة أو القبر المقدس، وتقع في عمق البلدة القديمة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية في العالم.

وفيما يلي عرض لأبرز كنائس البلدة القديمة ومواقعها ومنها: دير نبينا إبراهيم، دير ماريوحنا المعمدان، دير العذراء، الدير الكبير، دير البنات، دير ماريعقوب، دير السلطان، دير مارجريس، ديسر العدس، دير الجيش.

وتتعدد المرجعيات المسيحية الدينية، إذ يتبع المسيحيون 13 كنيسة رسمية في القدس، وتختلف الكنائس كثيرا، بينما تشير مصادر فلسطينية إلى أن نحو 100 مؤسسة مسيحية ما زالت تعمل في القدس في كل من مجالي التربية والتعليم والصحة.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي بأعياد الميلاد اليوم 7 يناير/كانون الثاني، في حين بلغت احتفالات الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، ذروتها بقداس منتصف ليل 25/24 ديسمبر/كانون الأول في كنيسة المهد.