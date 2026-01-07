شاهد.. تاليا طفلة فلسطينية تقرأ 120 كتابا في عمر 8 سنوات

برزت الطفلة الفلسطينية النابغة “تاليا” ابنة الصف الثالث الأساسي في مدرستها “غرناطة الأساسية للبنات” بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ثم ساعدها والداها للوصول إلى المشاركة في مسابقة دولية.

"أنا تاليا قفيشة، فتاة فلسطينية وجدت في القراءة وطنا لا يحتل، ومساحة أتنفس فيها بحرية" بكلمات ذات معان عميقة قدّمت ابنة مدينة الخليل ذات الأعوام الثمانية، نفسها للجزيرة نت.

وتابعت "أرى أن الحروف تحفظني، عنيدة حية وتبحث دائما عن معنى أعمق للحياة" بل وتزيد "أؤمن أن المعرفة فعل مقاومة والقراءة بداية كل تغيير".

تلك كلمات طفلة اعتادت أن تتحدث الفصحى فسبقت بكثير سنوات عمرها لتغوص في بحور الكتب على اختلاف تخصصاتها مع تفضيل الشعر، حتى أتمت قراءة 120 كتابا.

لدى مقابلتها كانت تاليا للتو أتمت كتاب "عالم ليس لنا.. جدران من حديد" للروائي والكاتب غسان كنفاني، وتقول إنه نقلها من حياة الخيال والطفولة إلى الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

في قناعة الطفلة تاليا فإن القراءة ليست فعلا موسميا، إنما "عادة يومية" مضيفة أن "عقل الإنسان لا يخرج من كل كتاب كما دخله بل أكثر نضجا ونقاء".

يعود الفضل في نبوغ تاليا لاهتمام والديها المبكر، إذ اكتشفا موهبتها في عمر 3 سنوات وبدآ الحديث معها بالفصحى، حيث كانت تحفظ ما تسمعه منهما من شعر، ثم شجعاها بنشر فيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق والدها أنس قفيشة.

ويضيف الوالد أنه لمس أن عقل طفلته ومستوى تفكيرها أكبر من عمرها، فقدم لها الدعم النفسي والمعنوي.