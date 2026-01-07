بالخريطة التفاعلية.. الجيش السوري يحدد أهدافا عسكرية بحلب

يستعرض عبد القادر عراضة عبر الخريطة التفاعلية تفاصيل المشهد الميداني المتفجر في حلب، حيث أعلن الجيش السوري أن كافة مواقع قوات قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتت أهدافا عسكرية مشروعة.

وتوضح الخريطة مسارات المعبرين الإنسانيين اللذين حددهما الجيش لتأمين خروج الأهالي. وبينما تظهر البيانات الميدانية استنفارا كاملا للجيش، يشير التحليل الذي يقدمه عراضة إلى أن الهدف هو إنهاء الوجود المسلح الذي يهدد استقرار المدينة وطرق إمدادها الحيوية.

المصدر: الجزيرة