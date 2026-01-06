مراسلا الجزيرة يرصدان وضع القطاع الصحي والمرضى في قطاع غزة

لا يزال القطاع الصحي في غزة يعاني أوضاعا بالغة الصعوبة رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار تسجيل إصابات جديدة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقا لبيانات صادرة عن الوزارة، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع نحو 1800 مصاب خلال الأسابيع التي أعقبت الاتفاق نتيجة خروقات ميدانية، بينما يعاني آخرون من مضاعفات إصابات سابقة لم تعالج خلال الحرب. تفاصيل أكثر في تقرير غازي العلول وهاني الشاعر.

المصدر: الجزيرة