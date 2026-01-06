مبادرات محلية بمدينة الأبيض لمساعدة النازحين بالمخيمات

من جحيم الحرب، إلى قسوة النزوح، رحلة شاقة استغرقت أياما، انتهت بوصول المئات إلى مخيم بمدينة الأبيض في شمال كردفان، أغلبهم نساء وأطفال، اكتظت بهم ولاية شمال كردفان.

وبشأن المساعدات فإنها تتنوع ما بين الغذاء واحتياجات فصل الشتاء، تجود بها جهات خيرية، ومنظمات إنسانية، وتشرف على توزيعها مفوضية العون الإنساني، غير أنها لا تكفي. مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد تنقل في المخيم ونقل معاناة النازحين في هذا التقرير.

المصدر: الجزيرة