شاهد.. مكتبة المسجد الأقصى من الداخل

مكتبة المسجد الأقصى في القدس من خزائن الكتب العامة في فلسطين، وتبين فهرستها أنها تحوي كتبا دينية مخطوطة كالمصاحف والربعات، وكتبا أخرى أكثرها من العصرين المملوكي والعثماني.

وكان المسجد الأقصى منذ بنائه مؤسّسة ثقافيّة علميّة يقصدها آلاف الطلبة من مختلف البلاد الإسلاميّة طلبا للعلوم، وتحديدا الدينية واللغوية، يدرسونها على علماء اتّخذوا من ساحاته ومصاطبه منابر لنشر علمهم.

تقع المكتبة في الجزء الغربي منه بجانب المسجد القبلي بين المصلى القبلي والمتحف الإسلامي، وتعود نشأتها إلى العصر الأيوبي، وقد مرّت عبر تاريخها الحافل بمراحل مختلفة اتخذت فيها عدة تسميات، منها: خزانة المسجد الأقصى الشريف المبارك، ودار كتب المسجد الأقصى المبارك، ومكتبة المسجد الأقصى المبارك.

ومبنى المكتبة عبارة عن دور واحد مرتفع البنيان، ومكوّن من حجرة صغيرة لمديرها ونائبه، وقاعة متوسطة تتم فيها العمليات الفنية والإدارية للمقتنيات، وقاعة كبيرة للمطالعة.

ويلاحظ على مبنى المكتبة أنّه لم يؤسّس ليكون مكتبة، كما تعيبه الرطوبة وقلة الضوء الطبيعي وسوء التهوية واستحالة التوسع فيه مستقبلا.

وقد جعل القائمون على المكتبة كتبها ومخطوطاتها في 3 أقسام:

المكتبة العامّة، وتضمّ نحو 110 آلاف كتاب في العلوم المختلفة.

مكتبة الأطفال التي تضمّ أكثر من 9 آلاف كتاب.

مكتبة المخطوطات التي تضمّ 1143 مخطوطا، تعود في غالبيّتها إلى الفترة العثمانيّة.

وتشير الإحصاءات إلى أنَّ عدد الكتب المطبوعة الحديثة بلغ إلى حدود 2025 أكثر من 160 ألف كتاب بحسب الأمين السَّابق للمكتبة الشَّيخ حامد أبو طير.