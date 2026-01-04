من ديلسي رودريغيز التي تولت رئاسة فنزويلا مؤقتا؟

توصف ديلسي رودريغيز بأنها الرقم الأصعب في المعادلة الفنزويلية، خصوصا بعد تكليفها من المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام الرئاسة مؤقتا.

ولدت العاصمة في كراكاس عام 1969، وهي تنتمي لعائلة سياسية توصف بالتاريخية، لأن والدها هو مؤسس الحزب الاشتراكي خورخي رودريغيز، الذي توفي في السجن عام 1976.

تخرجت رودريغيز من كلية الحقوق بالجامعة المركزية في فنزويلا، وتابعت دراساتها العليا في باريس ولندن بمجال قانون العمل والعلوم السياسية.

ومكنت الخلفية الأكاديمية لرودريغيز من دخولها المعترك السياسي من باب العمل النقابي ثم الحكومي، حيث بدأت كوزيرة للإعلام في عام 2013، لتصبح سريعا واحدة من الكوادر الأساسية في إدارة الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو.

تقرير: محمد رمال