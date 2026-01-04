فيديو.. "الحكواتي" المسرح الفلسطيني الوحيد بالقدس

مئات العروض المسرحية والفعاليات الجماهيرية في مدينة القدس تجد في المسرح الوطني الفلسطيني “الحكواتي” ملاذا آمنا ومناسبا، لكن يد الاحتلال تعبث وتهدد مستقبل الفضاء الثقافي الأبرز في المدينة.

لم يكن اقتحام عناصر مخابرات الاحتلال للمركز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإخراج أطفال كانوا يعزفون الموسيقى بداخله ثم إغلاقه، سوى نقطة في بحر الملاحقات والإغلاقات الإسرائيلية.

يقول ضيف الجزيرة نت ومدير المركز والممثل المسرحي عامر خليل إن المسرح استضاف منذ تأسيسه عام 1984 عروضا من أنحاء العالم، وقدم مئات العروض المحلية كونه المنبر المسرحي الفلسطيني الوحيد المؤهل بالقدس.

يشير خليل إلى أن دور المركز يتجاوز المسرح والتمثيل إلى احتضان قرابة 100 فعالية ثقافية وجماهيرية بالمدينة سنويا، كحفلات التخريج والتكريم والندوات وغيرها.

ورغم كونه معلما ثقافيا، يقول مديره، فإن مسرح الحكواتي أغلق مئات المرات لفترات تتراوح بين ساعات وشهور، ومهدد بمزيد من الإغلاقات، ليس لشيء سوى أنه ساهم في تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية.

وفي حوار سابق مع الجزيرة نت، قال عامر خليل: "لم يتركونا وشأننا يوما، وطرق العقاب مختلفة، من بينها تعطيل العمل الإداري واستنزاف المسرح بالضرائب وعلى رأسها الأرنونا، واستهدافه بإغلاق حسابه البنكي وغيرها".

ووصف الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي في القدس بأنه "مرعب، ومن دون مبالغة نحن نعيش حربا أقسى من حرب غزة، لكنها مبطنة والناس تموت كل يوم بألف طريقة من خلال عدة سياسات".