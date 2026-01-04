تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطيات نفطية عالميا
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم تتجاوز 300 مليار برميل تليها السعودية ثم إيران، بحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط.
ويقدر إجمالي الاحتياطيات العالمية بنحو تريليون و770 مليار برميل، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على أكثر من نصفها، حيث تمتلك السعودية 267.2 مليار برميل، ثم إيران بـ208.6 مليار برميل.
أما العراق فيبلغ إجمالي احتياطه 145.1 مليار برميل، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط.
Published On 4/1/2026|
آخر تحديث: 20:18 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة