الخط الزمني لتصاعد التوتر الذي أفضى لاعتقال مادورو

اتخذت الولايات المتحدة خطوات عدة قبل قيامها باعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، فقد وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل.

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي أبلغت إدارة الرئيس ترامب الكونغرس أن واشنطن دخلت في حالة " نزاع مسلح" ضد عصابات المخدرات، وبدأت تنفيذ ضربات في منطقة بحر الكاريبي قالت إنها تستهدف قوارب تعمل على نقل المخدرات.

ووضع ترامب الاستهدافات في إطار حماية الأميركيين من شحنات تنقل الكوكايين الفنتانيل.

تقرير: سلام خضر