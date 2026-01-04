الجزيرة تودع أحد مؤسسيها.. القامة الإعلامية جميل عازر

يعد الإعلامي الأردني جميل عازر الذي توفي أمس السبت في العاصمة البريطانية لندن عن 89 عاما، أحد أعمدة ومؤسسي قناة الجزيرة عام 1996، وهو صاحب فكرة شعارها الشهير: الرأي والرأي الآخر.

عمل في الجزيرة التي ترك فيها بصمة لا تمحى مذيعا ومقدما لبرنامج الملف الأسبوعي ومسؤولا عن التدقيق اللغوي وعضوا في هيئة التحرير.

حاور جميل عازر شخصيات سياسية مرموقة وناقشها في قضايا شائكة، وعُرف بانضباطه الدائم ومساعدته الكبيرة لأجيال من الشباب الجدد القادمين إلى المحطة، كما كان شاهدا على أحداث كبيرة نقلها بأمانة ومهنية قلّ نظيرها.

تقرير: مريم أوباييش