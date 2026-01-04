الجزيرة ترصد معاناة النازحين في مراكز إيواء وخيام بمدينة غزة

تتفاقم معاناة النازحين في مراكز الإيواء والخيام في قطاع غزة، مع شح المعونات الإغاثية التي تقدمها منظمات إنسانية، في ظل القيود الإسرائيلية الكبيرة على عمل هذه المنظمات.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من عدم توفر المواد الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، كما زادت معاناتهم بعد أن تسبب المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع في غرق خيامهم المتهالكة.

وقالت سيدة من مدينة غزة لمراسل الجزيرة إن زوجها لا يشتغل، وإنهم يعتمدون على التكيات في توفير الأكل.

ومن جهتها، قالت سيدة أخرى تتولى مسؤولية 3 أطفال بعد استشهاد والدهم إن الخيمة التي كانت تؤويهم سقطت وتحطمت، ولكنها رغم ذلك تتحلى هذه السيدة بالصبر وتحمد الله.

تقرير: مؤمن الشرافي