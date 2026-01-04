التطورات الميدانية في حضرموت والمهرة عبر الخريطة التفاعلية

يشهد اليمن تطورات عسكرية ميدانية متسارعة وخاصة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، حيث استعادت قوات درع الوطن الموالية للحكومة الشرعية السيطرة على كامل مديريات حضرموت.

وفي السياق نفسه، تم بدء إجراءات التسلم السلمي للمواقع العسكرية والأمنية في المهرة.

كما خصصت قوات درع الوطن طريقا آمنا لخروج عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي من المهرة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، كما أعلن التلفزيون الحكومي اليمني.

وتوضح الخريطة التفاعلية أن مناطق سيطرة قوات درع الوطن تشمل أيضا مطارات سيئون والغيضة في المهرة، إضافة إلى مطار الريان في مدينة المكلا في حضرموت.

وجاءت سيطرة القوات الحكومية بعد معارك جرت بينها وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي اضطرت إلى الانسحاب من المناطق التي كانت قد دخلتها.

تقديم: محمود الزيبق