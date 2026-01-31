تعرف على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد

أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

ووفقا لبيانين منفصلين للطرفين، فإن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة للداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي. ويشمل الاتفاق أيضا بدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. ويتضمن الاتفاق أيضا دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وأشار الاتفاق إلى ضمان الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.