غرق منازل وإخلاء مواطنين بسبب السيول في مدينة القصر الكبير المغربية

تسبب هطول غزير للأمطار في مدينة القصر الكبير شمالي المغرب في غرق منازل وغمر طرق وإغلاق معظم مداخل المدينة.

وأعلنت السلطات المحلية حالة التأهب القصوى واتخذت إجراءات احترازية، داعية سكان المدينة للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت السلطات إن 13 حيا في مدينة القصر الكبير وجب إخلاؤها بسبب سيول الأمطار، وطلبت ممن يستطيع من المواطنين مغادرة المكان.

تقرير: المختار العبلاوي