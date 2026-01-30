صورة عملاقة لهند رجب وتضامن شعبي وفني مع فلسطين في إسبانيا

تستمر في إسبانيا الفعاليات التضامنية مع فلسطين، حيث نظمت وقفات احتجاجية وحفلات موسيقية وحملات مقاطعة رياضية للفرق الإسرائيلية، تعكس استمرار دعم المجتمع الإسباني لأطفال غزة وحقوقهم.

اقرأ المزيد

كما رُفعت في برشلونة صورة عملاقة للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي اغتالتها القوات الإسرائيلية. وفي الذكرى الثانية لهذه الجريمة، يقول سكان برشلونة إن ضمير العالم يجب أن ينصت لصوتها، ولصوت كل أطفال غزة.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة