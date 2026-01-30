ترمب يتوعد إيران: الوقت ينفد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من ضيق الوقت للتوصل إلى صفقة تجنبا للسيناريو العسكري، واشترطت واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم، وتقييد البرنامج الصاروخي والفضائي، والكف عن دعم الحلفاء الإقليميين.

في المقابل، أبدى رئيس البرلمان الإيراني استعداد بلاده للحوار دون تهديد، مؤكدا تمسكها بحقها في التخصيب والقدرات الدفاعية الصاروخية، في ظل تصاعد التوتر مع تزايد الحشد العسكري الأمريكي، حيث تنشط مقاتلات "إف-18" على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وتجري القيادة الوسطى تدريبات واسعة وتحركات لوجيستية في أوروبا والمحيط الهندي.

وفي ظل هذا التصعيد، تؤكد طهران أن يدها على الزناد، مشككة في جدوى التفاوض تحت وطأة الوعيد العسكري.

تقرير: سلام خضر