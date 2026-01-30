بالأرقام.. الفجوة الصارخة بين بنود الاتفاق وواقع الحصار في غزة

كشفت حصيلة 120 يوما من قرار “وقف الحرب” في غزة عن فجوة هائلة بين بنود الاتفاق والواقع الميداني، إذ تحولت التهدئة إلى أداة إخضاع عبر 1300 خرق إسرائيلي، مما أسفر عن ارتقاء 483 شهيدا، 92% منهم مدنيون.

ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي سوى بـ43% من شاحنات المساعدات المتفق عليها، بينما هبطت إمدادات الوقود لنسبة كارثية بلغت 13% فقط، ما أدى لشلل المشافي ومرافق المياه.

تؤكد هذه الأرقام أن ما جرى لم يكن هدنة فعلية، بل إعادة إنتاج للحرب بوسائل أخرى، استُبدل فيها القصف الشامل بحصار خانق وخروقات ممنهجة تفرّغ الاتفاق من مضمونه الإنساني.

تقرير: أسماء محمد