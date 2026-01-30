الحكومة البريطانية تتراجع عن عقد مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية

أنهى معتقلون مرتبطون بحركة فلسطين أكشن إضرابا عن الطعام، عقب إعلان الحكومة البريطانية عدم المضي في منح عقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.

وبينما تتسارع سلسلة محاكمات مجموعات المعتقلين السياسيين المناصرين لحركة فلسطين أكشن، يبقى مصيرهم رهنا بالنتائج المرتقبة للمراجعة القانونية، التي أجرتها المحكمة العليا، قبل أكثر من شهرين، بشأن تصنيف الحركة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

المصدر: الجزيرة