مينيابوليس تتحول إلى ساحة مواجهة حول الهجرة والسيادة

تحولت مينيابوليس إلى ساحة مواجهة بين السلطة المحلية والفدرالية حول الهجرة، بعد مقتل المواطنة الأمريكية رينيه كول برصاص وكالة إنفاذ قوانين الهجرة في السابع من يناير/كانون الثاني.

ورفضت الشرطة المحلية التعاون مع القوات الفدرالية وأعلن العمدة المدينة ملاذا آمنا، فيما يشكل المهاجرون أكثر من 20% من القوة العاملة. وأضرب العمال احتجاجا وقُتل المتظاهر أليكس بريتي خلال الاحتجاجات، بينما يقف الحرس الوطني متأهبا لمنع الاحتكاك المسلح في صراع يعكس الانقسام الأمريكي العميق. تقرير: صهيب العصا

المصدر: الجزيرة