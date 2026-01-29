مساع بريطانية لإعادة ضبط العلاقات مع الصين

سفارة صينية تتخذ من بناية تاريخية وسط لندن موقعا لها، وآلية صينية بريطانية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية، تطوران لافتان تأمل حكومة كير ستارمر الانطلاق منهما لإعادة ضبط العلاقات البريطانية الصينية.

ورغم أن حكومة العمال لا تزال تعتقد أن العلاقة مع الصين هي أكثر العلاقات الثنائية تعقيدا لدى المملكة المتحدة، فإن التوجه الجديد في السياسة الخارجية حيال بكين يبدو خطوة محسوبة في ظل السياق الحالي للعلاقات العالمية المتغيرة.