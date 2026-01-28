ترمب يعلن إجراء تحقيق حول مقتل مواطن في احتجاجات مينيسوتا

كشف تقرير أولي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ضابطين اثنين أطلقا النار خلال المشادة التي أدت إلى مقتل المواطن أليكس بريتي في مينيابوليس، في حين وعد الرئيس دونالد ترمب بإجراء تحقيق نزيه في الحادث.

في سياق متصل، جدد حاكم مينيسوتا دعوته لسحب قوات الأمن الفدرالية في الولاية بعد لقاء وصف بالإيجابي مع مسؤول أمن الحدود في البيت الأبيض توم هومان، وسط مساع من إدارة ترمب لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة. تقرير: محمد الأحمد

المصدر: الجزيرة