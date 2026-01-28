ترمب يرسل "الأرمادا" إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف التصعيد

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط أطلق عليها “الأرمادا” -أكبر معركة حصلت بين إنجلترا وإسبانيا في الحرب الأنجلوإسبانية- مبررا ذلك بمنع انزلاق المنطقة نحو حرب أوسع.

ووصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" مع 3 مدمرات صواريخ ومقاتلات متطورة ومنظومات دفاع جوي إضافية، فيما كثف البنتاغون مشاوراته مع الحلفاء الإقليميين. وتعكس هذه التموضعات قلق واشنطن من فقدان السيطرة على التصعيد، رغم تصريحات ترمب بأن الضغط العسكري دفع طهران لطلب التفاوض وإبرام صفقة. تقرير: شيماء بوعلام

المصدر: الجزيرة