تحذيرات من تفشي الأمراض في غزة بسبب رداءة الوضع الصحي

قال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، الدكتور أحمد الفرا، إن 6 حالات إصابة بمرض التهاب السحايا سُجلت خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى وفاة الطفلة إيلين عصفور.

وتوفيت الطفلة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بالحمّى الشوكية. وحذر الدكتور الفرا من خطر انتشار المرض داخل خيام النزوح، في ظل الاكتظاظ الشديد وسوء الأوضاع الصحية التي يعانيها النازحون. تقرير: رامي أبو طعيمة

المصدر: الجزيرة