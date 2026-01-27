كيف حوّلت إسرائيل خطوط الهدنة إلى حدود جديدة لتقسيم غزة؟

تدخل غزة المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في ظل واقع ميداني تشكّل خلال المرحلة الأولى، التي لم تُطبق كما نص الاتفاق.

فبدلاً من وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي إلى ما سُمّي بـ"الخط الأصفر"، تحوّل هذا الخط عمليا إلى أداة لتوسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع، مع استمرار عمليات الهدم والتوغلات وإقامة أحزمة أمنية، وسقوط مئات الشهداء الفلسطينيين خلال ما وصف بالهدنة، إضافة إلى قيود مشددة على المعابر، خصوصا معبر رفح.

تقرير: أسماء محمد