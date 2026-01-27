عبر الخريطة التفاعلية.. عمليات تمشيط للجيش السوداني في كردفان

تظهر الخريطة التفاعلية للعمليات العسكرية في السودان تحولا إستراتيجيا لصالح القوات المسلحة، بعد نجاحها في تنفيذ عملية الوصل الكبير بين قواعدها في وسط وغرب البلاد، وفك الحصار عن منشآت حيوية كانت معزولة.

وتكمن أهمية هذا التقدم في تأمين الطريق اللوجستي، وهو ما يضع قوات الدعم السريع في موقف دفاعي حرج بعد قطع خطوط إمدادها العابرة للمناطق الصحراوية. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير محمود الكن…

المصدر: الجزيرة