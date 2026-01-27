مدة الفيديو 00 دقيقة 58 ثانية 00:58

تعرف على الوضع الصحي في قطاع غزة

بينما يتواصل جدل المراحل المرتبطة باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، يرزح القطاع الصحي هناك تحت تحديات كبيرة، نتعرف على بعضها في هذا العرض.
Published On 27/1/2026
|
آخر تحديث: 14:57 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة