تعرف على الوضع الصحي في قطاع غزة

بينما يتواصل جدل المراحل المرتبطة باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، يرزح القطاع الصحي هناك تحت تحديات كبيرة، نتعرف على بعضها في هذا العرض.

المصدر: الجزيرة