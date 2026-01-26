معبر رفح.. من شريان للحياة إلى أداة إسرائيلية لهندسة الوجود السكاني

من شريان حياة لغزة ينص اتفاق انهاء الحرب على فتحه إلى بوابة تتلاحق بشأنها المحاذير الإسرائيلية.

تعيد إسرائيل رسم وظيفة معبر رفح لا بوصفه أداة لرفع الحصار بل كآلية لإدارة حركة السكان حيث تتحول العودة إلى استثناء مقيد، وليس حقا مكفولا لسكان القطاع. متى يفتح معبر رفح؟ وكيف سيعمل عند أخذ قرار بفتحه؟ وعن ماذا تكشف التسريبات الإسرائيلية عن احتمالات تقييد العائدين إلى غزة عبر المعبر. يستعرض تقرير أسماء محمد آلية عمل معبر رفح والدور الأوروبي والآلية الإسرائيلية المقترحة للدخول والخروج من المعبر، ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية وكيف تستخدم آلية المراقبة لتقييد حركة الغزيين.