ما دور "مركز التنسيق المدني العسكري" بغزة في المرحلة المقبلة

تولى مركز التنسيق المدني العسكري في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، وأعلنت واشنطن في نهاية الشهر نفسه انضمام نحو 50 دولة ومنظمة دولية إليه.

غير أن تقريرا نشرته وكالة رويترز نقل عن 8 دبلوماسيين أوروبيين أن دولا في الاتحاد الأوروبي تدرس إيقاف إرسال موفديها للمركز، وأشار التقرير إلى أن بعض الدبلوماسيين وصفوا المركز بأنه كارثةٌ وشككوا في جدوى عمله.

وتتركز الانتقاداتُ الأوروبية على أن المركز لم يستطع تقديم أي زيادة ملحوظة في المساعدات لغزة، كما تشير إلى أن إسرائيل ما زالت هي المتحكم الفعليَّ في دخول المساعدات.

تقرير: محمود الزيبق