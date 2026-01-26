قضية مقاتلي تنظيم الدولة ومحاكمتهم.. ما القصة؟

عادت قضية مقاتلي تنظيم الدولة للواجهة من ناحية الإطار القانوني لمحاكمتهم لا سيما مع بدء نقل الموجودين منهم في سجون شمال شرق سوريا إلى العراق، وعادت التساؤلات القانونية حول مصيرهم، خاصة الأجانب منهم.

وفيما طرحت دمشق مسارا متكاملا يقوم على محاكمة المتورطين وإعادة غير المتورطين إلى مناطقهم ودولهم، أكد العراق استعداده لمحاكمة من وصفهم بـ"الإرهابيين" وفق القانون العراقي والمعايير الدولية، وسط مخاوف حقوقية متجددة بشأن أوضاع المحتجزين وسجل الانتهاكات في السجون العراقية، ولا سيما في ما يتعلق بالمعتقلين الأجانب والأوروبيين. تقرير: سلام خضر

